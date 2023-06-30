На Черкащині судитимуть молодика, який зґвалтував малолітню дівчинку

Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Черкаської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку (ч. 4 ст. 152 КК України).

За даними слідства, неодноразово судимий за корисливі злочини 19-річний житель Черкаського району вчинив дії сексуального характеру по відношенню до 12-річної односельчанки.

Після чого переховувався в лісосмузі від органу досудового розслідування.

Наразі місцезнаходження зловмисника встановлено, його затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури