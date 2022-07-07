У Рівному встановлюють особу «фермера», який посіяв майже два гектари коноплі (фото, відео)

У рамках профілактичної операції «МАК» сьогодні, сьомого липня, дільничний офіцер поліції на земельній ділянці в районі вулиці Присадибної виявив незаконний посів нарковмісних рослин.



Слідчо-оперативна група Рівненського РУП під час документування злочину виявила 1650 рослин конопель. Вилучені зразки скеровуватимуть для проведення експертизи, а решту — знищили.

Охорону місця події забезпечили патрульні.

За фактом незаконного посіву та вирощування конопель вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 310 КК України.

У рамках кримінального провадження встановлюватимуться усі обставини події, зокрема власник земельної ділянки та особа, причетна до незаконного посіву.

Відділ комунікації поліції Рівненської області