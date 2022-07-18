На Черкащині затримали чоловіка, який погрожував вбивством нотаріусу

Затриманому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

9 липня до Звенигородського районного відділу поліції із заявою звернулася мешканка міста Ватутіне, та повідомила про те, що відомий їй чоловік погрожував вбивством. Чоловік увірвався до офісного приміщення нотаріуса з автоматом, влаштував конфлікт та почав погрожувати розправою.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Поліцейські Звенигородщини встановили, що до злочину причетний 58-річний місцевий житель. Його затримали у сусідній Полтавській області, куди чоловік встиг виїхати.

Зброю та набої до неї правоохоронці вилучили, та направили на експертне дослідження.

Окрім того, слідчі відкрили ще одне кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури зловмиснику повідомили про підозру. У суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Правопорушнику загрожує позбавлення волі до семи років. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області