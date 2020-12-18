На Чернігівщині двох братів затримали за розбійний напад та вбивство пенсіонера

Жителі Куликівського району підозрюються в розбійному нападі та удушенні 74-річного односельця шнурком від спортивної кофти. Поліція вже вилучила у них низку речових доказів та продовжує слідчі дії.

17 грудня близько 23-ї години до поліції зателефонував схвильований чернігівець. Він цілий вечір не міг додзвонитися до свого батька, що мешкає в одному з сіл Куликівського району. Чоловік вирішив терміново навідати батька в селі. Зайшовши до будинку, чернігівець знайшов батька на ліжку без ознак життя.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативні групи та керівництво Куликівського відділення поліції, Чернігівського відділу поліції, співробітники Управління карного розшуку та Слідчого управління ГУНП в Чернігівській області, прокуратури, кінолог із пошуковою собакою.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські менш ніж за добу встановили особи причетних до злочину.

Ними виявилися двоє братів, що живуть по-сусідству з пенсіонером. Вони напали на дідуся та задушили його шнурком від спортивної кофти. Після цього гроші зі сховку у сумі близько 10 тисяч гривень.

Поліція затримала зловмисників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час невідкладних слідчих дій поліцейські вилучили низку речових доказів, частину викраденого майна та знаряддя злочину. Вилучене поліція направила на проведення експертних досліджень.

Чоловіків затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

Відомості про подію слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України – вбивство. Також поліція розслідує провадження, відкрите за статтею частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України — розбій.

Нині триває досудове розслідування.

Поліція Чернігівської області