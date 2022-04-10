На Чернігівщині поліцейські та тероборона затримали мародерів з кримінальним стажем

Завдяки небайдужості громадян, співробітники Прилуцького районного відділу поліції спільно із бійцями з територіальної оборони встановили причетних до крадіжки кабелю, які залишили селян без зв’язку. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

Ввечері, 7 квітня, мешканець одного із сіл району помітив двох підозрілих чоловіків, які зрізали кабель телефонного та інтернет зв’язку. Чоловікові вони представились співробітниками фірми з надання послуг зв’язку. Щоб уточнити інформацію, заявник викликав на місце події поліцейських та представників тероборони.

Поліцейські виявили та вилучили у чоловіків більше 30 метрів викраденого кабелю та знаряддя вчинення злочину. Своїми діями зловмисники залишили без зв’язку чимало мешканців села.

Правоохоронці встановили особи зловмисників. Це двоє місцевих, 1993 та 2000 років народження, які вже раніше були судимі за крадіжки, угони та завдання тілесних ушкоджень.

Фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Розслідування здійснюється в рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Нагадуємо, що Верховна Рада України посилила відповідальність за майнові злочини, вчинені в умовах війського стану. Відтак за крадіжки пепедбачено покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Поліція звертається до громадян: якщо ви помітили підозрілих осіб чи стали свідком злочину — негайно телефонуйте до поліції.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області