У зловживаннях на суму понад ₴62 млн. на закупівлі продуктів підозрюють першого заступника мінагрополітики та ексзаступника міністра економіки (Схема)

24 серпня 2023 року НАБУ і САП викрили зловживання на суму 62,5 млн грн при закупівлі АТ «Укрзалізниця» продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану. До реалізації оборудки причетні колишні і чинні топпосадовці.

Епізод 1. ТОВ 1

У березні 2022 року у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф виникла потреба у закупівлі харчової продукції для забезпечення нагальних потреб держави в умовах воєнного стану. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ «Укрзалізниця» продукції за значно завищеними цінами в обраної компанії (ТОВ 1). Ця ж компанія закуповувала продукцію за ринковими цінами у іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередницю, пов’язану родинним зв’язком з керівником ТОВ 1. Вартість кілограму товару при цьому штучно збільшувалась орієнтовно на 150% (з 30 грн до 75 грн). Топпосадовець, зловживаючи владою і службовим становищем, забезпечив погодження відповідних рахунків на оплату та актів виконаних робіт, а також переведення коштів на рахунок ТОВ 1. При цьому він був обізнаний про реальну вартість продукції на внутрішньому ринку, оскільки він регулярно отримував дані державної служби статистики щодо фактичних цін на ринку. Також він усвідомлював можливість придбання продукції в українських виробників, проте свідомо ігнорував цей факт.

Таким чином через дії посадовця з березня по серпень 2022 року АТ «Укрзалізниця» переплатила ТОВ 1 понад 28,8 млн грн (з ПДВ).

Епізод 2. ТОВ 2

У цей же період за участю згаданого у першому епізоді топпосадовця мала місце аналогічна схема. Продукти харчування для потреб держави закуповувались за завищеними цінами у іншої підконтрольної компанії (ТОВ 2). Вона ж через «свою» фірму-посередницю купляла продукцію у іноземного виробника (Туреччина) за ринковими цінами. Як і у першому епізоді, завищення ціни відбувалось саме на етапі продажу продукції однією підконтрольною компанією іншій, а кожен кілограм здорожувався майже на 100% (з 30 грн до 55 грн). Для забезпечення закупівлі продукції у ТОВ 2 до схеми окрім першого заступника міністра аграрної політики та продовольства також залучили чинного на той момент заступника міністра економіки. Він, зокрема, приховував дані про наявність більш вигідних пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками.

Через дію схеми у період з березня по серпень 2022 року АТ «Укрзалізниця» переплатила підконтрольній учасникам схеми компанії 33,7 млн грн. Після отримання оплати гроші виводились на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації. Також виявлені чорнові записи у одного з учасників оборудки зі схемою розподілу неправомірної вигоди.

За підсумком цих двох епізодів АТ «Укрзалізниця» зазнала збитків у розмірі 62,5 млн грн.

Про підозру наразі повідомили 2 особам, а саме:

першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства – ч. 2 ст. 364 КК України;

ексзаступнику міністра економіки ч. 5 ст.27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство триває, встановлюються інші можливі учасники злочину.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ