На Чернігівщині повідомлено про підозру викрадачам нафти більше ніж на мільйон гривень

18 лютого слідчий Ніжинського районного відділу поліції вручив повідомлення про підозру двом особам, які незаконно видобували корисні копалин загальнодержавного значення біля с. Варварівка Бахмацького району.

Досудове розслідування здійснює Ніжинський районний відділ поліції за процесуального керівництва Бахмацької місцевої прокуратури.

Факт порушення правил використання надр виявила та задокументувала спільна група з числа поліцейських та прокурорів у 2020 році. Як встановили правоохоронці, жителі Чернігівської області області користувалися відсутністю охорони на нафтовій свердловині.

Вони за допомогою помпи переливали нафтову суміші із свердловини до вкопаного тут же резервуару ємністю близько 23 кубічних метрів. Далі сировину перекачували до імпровізованого нафтовозу на базі мікроавтобуса.

Згідно з розрахунками Державної екологічної інспекції у Чернігівській області, розмір збитків становить 1 мільйон 240 тисяч гривень.

Триває досудове розслідування в рамках провадження відкритого за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони або використання надр). Максимальна санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області