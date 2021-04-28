Телеканалу «Наш» виписали два штрафи та винесли два попередження на понад 200 тис. грн за порушення вимог законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Нацради.

Так, перша перевірка стосувалася трансляції 4 грудня 2020 року о 20.32 у прямому ефірі та 6 грудня 2020 року о 20.52 у повторі передачі “П’ятниця. Вечір”, у якій через інтернет-зв’язок взяв участь представник так званої ЛНР Родіон Мірошник.

“Присутні у студії експерти, політики, народні депутати України обговорювали реалізацію Мінських угод, а Мірошник давав відповіді на запитання ведучих передачі і гостей, що стосувалися врегулювання збройного конфлікту в окупованих районах Донецької і Луганської областей та роботи Тристоронньої контактної групи. Відомо, що нині Мірошник фактично представляє позицію окупаційної адміністрації тимчасово окупованих територій Луганської області, яка судом була визнана терористичною організацією”, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час виступу в передачі “П’ятниця. Вечір” Мірошник висловив протиправні твердження стосовно територіальної цілісності і недоторканості державного кордону України, її конституційного ладу, розпалював ворожнечу, що виражалося у звинуваченнях законної влади України та ЗСУ у намірах територіальної експансії власної території, приписування ворожих дій, покладання провини і відповідальності за обстріли на Україну та її ЗС, використовував вислови, які створюють напруженість у суспільстві через протиставлення громадян України з окупованого сходу громадянам України з решти її території, тобто за територіальною ознакою. Мірошник транслював погляди влади РФ про те, що Російська Федерація не є учасником конфлікту.

Національна рада зауважила, що запрошуючи Мірошника до участі в ток-шоу, редактори і журналісти заздалегідь були поінформовані про його позицію стосовно питань, порушених під час передачі. Це потребувало особливої уваги ведучих та ретельного редакційного контролю телерадіоорганізації, що не було продемонстровано. Також, Мірошник не є учасником ТКГ, а ведучий Назаров зазначав під час шоу, що він є “представитель той стороны в ТКГ”. Така інформація є необ’єктивною.

У свою чергу повторна трансляція передачі відбулася на телеканалі без змін.

У Нацраді зазначили, відповідно до ст. 17 закону “Про боротьбу з тероризмом” забороняється поширення через ЗМІ або в іншій спосіб інформації, що має на меті пропаганду або виправдання тероризму. Багаторазове, нав’язливе використання в ефірі Мірошником термінів “ДНР/ЛНР” без відповідної реакції на це ведучих передачі з наголошенням на їх терористичній природі можна розцінювати як пропаганду або виправдання тероризму.

За наявність закликів у висловлюваннях, які були поширені в ефірі телеканалу, до насильницької зміни конституційного ладу України, розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті відповідно до частини восьмої статті 72 закону “Про телебачення і радіомовлення” на мовника накладено штраф – 25% суми ліцензійного збору, що становить 114 067,50 грн.

“Ще один штраф на таку ж суму Національна рада наклала на товариство за наявність в ефірі мовника закликів до розв’язання агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, поширених в ефірі телеканалу “Наш”, на основі перевірки щодо показу відеоролика “Наша(не)залежність? Наш покаже”. У День Незалежності України 24.08.2020 в ефірі телеканалу зафіксовано неодноразову демонстрацію зазначеного відеоролика (хронометраж – 53 секунди, загалом 14 разів), виробленого у художньому, образотворчому жанрі без тексту в супроводі звуку метронома”, – йдеться в повідомленні.

До відеоролика підібрано документальні кадри, у яких переважають сцени насилля, демонстрація зброї, що стріляє, сутички протестувальників із поліцією, демонстрації під різними гаслами. У такий спосіб у телеглядачів може створюватися враження, що це є вичерпний перелік подій майже 30-річної історії країни. Зазначений відеоматеріал створює негативний образ “невдалого” вибору під час Всеукраїнського референдуму 1991 року, а всі творчі засоби, використані у відеоролику, спрямовані на розпалювання ворожнечі між прихильниками і противниками незалежності України, на ескалацію ненависті між ними.

Зазначається, що у цьому ролику об’єктом маніпуляцій стає Державний прапор. Він з’являється у кадрі 13 разів протягом 53 секунд поряд із підібраними кадрами соціальної нестабільності, таким чином створюючи враження, що всі ці сумні події відбувалися під синьо-жовтим прапором.

У Нацраді наголосили, що поширення такого відеоматеріалу саме під час державного загальнонародного свята Дня Незалежності України має значний дискримінаційний потенціал стосовно тієї частини населення України, через вибір якої на Всеукраїнському референдумі у грудні 1991 року Україна здобула незалежність. Таким чином, трансляція цього ролика може створювати напруженість, розпалювати ворожнечу між різними групами населення України, підбурювати до насилля й створювати загрози конституційному устрою та громадському порядку.

Третя перевірка стосувалася трансляції 25 вересня 2020 року у проміжок часу із 07.00 до 21.00 інтерактивного голосування із пропозицією українським глядачам відповісти на запитання, чи “Володимир Путін заслуговує на Нобелівську премію миру?”. Інформаційним приводом голосування була інформація про висування групою російських громадських діячів кандидатури президента Російської Федерації на здобуття Нобелевської премії миру.

Під час перевірки акцентувалося на вадах методики проведення голосування, через які отримані результати опитування можуть ввести в оману глядачів телеканалу “Наш” та українську громадськість щодо значної підтримки населенням України політики російського президента.

“Отже, у діях телеканалу “Наш” простежуються ознаки наміру ввести аудиторію в оману, маніпулювати недостовірною і неповною інформацією про оприлюднення даних інтерактивного опитування з важливих питань національної безпеки та соціальної стабільності держави через використання методики інтерактивного опитування, яка не передбачає надання повної і достовірної інформації про результати такого опитування. Крім того, проведення такого опитування та публічне поширення його результатів в ефірі “Наш” створює позитивний образ очільника держави-агресора, а це своєю чергою може створити загрози національним інтересам та національній безпеці України в інформаційній сфері”, – йдеться в повідомленні.

Мовникові оголошено попередження, його зобов’язано увідповіднити свою діяльність вимогам чинного законодавства. Всі три перевірки телеканалу підтверджують систематичність порушень мовником норм українських законів.

Нагадаємо, раніше “Наш” вже неодноразово привертав увагу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Зокрема, канал вже було оштрафовано на 106 тисяч гривень через інтерв’ю з колишнім очільником уряду Миколою Азаровим. За трансляцію пресконференції президента РФ Володимира Путіна каналу було оголошено попередження. Крім того, через живу трансляцію з терористами “Л/ДНР” проводилися перевірки.