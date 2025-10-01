На ринку «7 кілометр» завелися «кроти» – чотири ділки вже мають підозри

Хаджибейська окружна прокуратура повідомила про підозру чотирьом ділкам, які вдалися до оригінального способу крадіжки.

За даними слідства, зловмисники заздалегідь спланували крадіжку, підготували робочий одяг, рукавички та будівельні інструменти. Орендували приміщення поблизу, викопали тунель та потрапити у сусідній склад на промисловому ринку «7 кілометр».

Там вони пробили бетонну підлогу та викрали 67 мішків товару – дитячого та жіночого одягу. Поки одні виносили товари, інші стежили за обстановкою зовні.

Після крадіжки ділки спробували замести сліди — закрили саморобною кришкою отвір у підлозі та забетонували вхід у тунель.

Унаслідок таки дій підприємцю-власнику товару завдано 250 тис грн шкоди.

Всім чотирьом «кротам» повідомили про підозру у крадіжці, вчиненої за попередньою змовою (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України).

Зараз перевіряється причетність ділків за їх «почерком» до інших можливих фактів крадіжок на промисловому ринку.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу УКР ГУНП.

Примітка: за ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури