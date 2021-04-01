На Чернігівщині російський «вор в законі» отримав повідомлення про підозру

Про це сьогодні, 1 квітня, повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За словами керівника Нацполіції, «вору в законі» на прізвисько «Камо Московський» інкримінують встановлення або поширення злочинного впливу та постачання наркотиків до Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців.

Докази для обґрунтованого повідомлення про підозру отримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, теруправління стратегічних розслідувань в Чернігівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції.

Зокрема встановлено, що «вор в законі» прибув в Україну для встановлення та поширення власного злочинного впливу серед місцевого криміналітету та з метою уникнення кримінальної відповідальності.

5 січня цього року 58-річного громадянина Російської Федерації затримали українські правоохоронці. Ігор Клименко повідомив, що у встановленому законом порядку зловмисника помістили до Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

«Там він спробував створити власне кримінальне царство: почав впливати на інших утриманих осіб, контролювати «общак», налагоджувати нові зв’язки з представниками криміналітету, які перебувають на волі. Крім того, допомагав організовувати поставки наркотиків до закладу утримання», — зауважив глава Нацполіції.

Також відомо, що «Камо Московський» диктував дотримання «воровських законів», вирішував конфлікти між кримінальними «авторитетами» та підбурював інших вчиняти злочини.

Учора, 31 березня, поліцейські за силової підтримки роти поліції особливого призначення та за сприяння керівництва Чернігівського ПТПІ провели санкціоновані обшуки в установі, де вилучили заборонені речовини.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора «Камі Московському» повідомили про підозру за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі» (ч. 3 ст. 255-1 КК України) та незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місця позбавлення волі (ч. 2 ст. 307).

У разі доведення вини в суді чоловіку може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі.

Ігор Клименко зазначив, що завдяки прийнятому народними депутатами у червні 2020 року Закону було запроваджено відповідальність за встановлення та поширення злочинного впливу в статусі «вора в законі» — і Україна перестала бути прихистком для кримінальних елементів.

Нагадаємо: це другий «вор в законі», якому повідомлено про підозру за нововведеною статтею Кримінального кодексу України. Першим був «Гіга Озургетський», якому 4 лютого цього року також інкримінували кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України