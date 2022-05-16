Взято під варту волинянина, підозрюваного у побитті знайомого до смерті

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 28-річному жителю обласного центру Волині повідомлено про підозру в заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Слідство встановило, що увечері 11 травня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту у квартирі будинку на проспекті Грушевського у Луцьку побив потерпілого, завдавши травм, від яких він помер.

Надалі підозрюваний у вчиненні цього злочину перебуватиме під вартою.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 121 КК України за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури