Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту незаконного штурма и обыска следователями Государственного бюро расследования Музея Гончара.

Об этом сообщил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань в Facebook, обнародовав соответствующее сообщение НАБУ.

“Заставляем расследовать противоправные действия следователей ГБР и прокуроров, совершенные во время позорного штурма Национального центра народной культуры “Музей Ивана Гончара”, – написал Игорь Головань.

Он также напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда начало досудебное расследование по факту совершения следователями ГБР в музее незаконного обыска.

“Факт обыска и незаконности его осуществления установлена ​​Киевским апелляционным судом”, – добавил адвокат Порошенко.

Как сообщалось ранее, 26 мая в музее Ивана Гончара в Киеве пятый президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара. Ранее Порошенко вызывали в Госбюро расследований свидетелем по делу о контрабанде более 40 картин.

26 июня, спустя месяц после инцидента, выставка открылась снова.

Стоит отметить, что на выставке были выставлены пустые рамки, в которых изначально находились оригиналы таможенных документов на картины. Эти документы сотрудники ГБР изъяли во время обысков.

Ранее Печерский суд Киева признал незаконным обыски в музее Ивана Гончара сотрудниками Государственного бюро расследований.

10 июня пятый Президент Украины Петр Порошенко пришел в Госбюро расследований (ГБР) на допрос. Под стенами ведомства он выступил с заявлением и показал ироничные репродукции картин с Владимиром Зеленским.

26 июня на выставку картин из семейной коллекции Петра Порошенко в музее Гончара снова пришли сотрудники Государственного бюро расследований.

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