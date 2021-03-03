Житель Одесской области зверски убил сожительницу за еду

Мужчина жестоко избил 54-летнюю женщину, когда та не призналась, куда делись некоторые продукты питания.

В городе Черноморск Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сожительницы из-за пропавших продуктов питания.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на этой неделе полицейские задержали 46-летнего жителя Черноморска, который подозревается в нанесении своей сожительнице смертельных травм.

Установлено, что, вернувшись вечером домой, мужчина жестоко избил 54-летнюю женщину, когда та не призналась, куда делись некоторые продукты питания.

«Едва живую женщину злоумышленник уложил спать, а на утро она уже не подавала признаков жизни. Об этом сам злоумышленник сообщил полиции», — рассказали в главке.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, а правонарушителя доставили в территориальное подразделение полиции, где его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Отмечается, что действия неоднократно судимого мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Преступление фигурант совершил в состоянии алкогольного опьянения, что является отягчающим обстоятельством.

За умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет. // УНИАН