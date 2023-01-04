На Харківщині у наркодилера вилучено «Альфа-PVP» на 6 мільйонів гривень

Фігурант займався збутом гуртових партій заборонених речовин. Дилера затримали, коли він у лісосмузі робив чергову схованку з великою кількістю психотропів – «мастер-клад». Нині йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Під час відпрацювання оперативної інформації працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НП України спільно зі слідчими Красноградського районного відділу поліції затримали 31-річного харків’янина. Чоловік на узбіччі дороги поблизу села Зоряне у лісопосадці зробив «мастер-клад» – велику закладку із забороненими речовинами.

Встановлено, що чоловік працював на Інтернет-крамницю з продажу психотропних речовин. З метою конспірації для зберігання та фасування «товару» він орендував кімнату в одному з готелів міста. Надалі збував психотропи гуртовими партіями по території міста та області, а гроші отримував на банківську карту.

В ході огляду місця події на території лісосмуги правоохоронці вилучили близько 3 кг «Альфа-PVP», а під час слідчих дій в орендованій кімнаті – ще 8 кг аналогічних психотропних речовин. Крім того, вилучено автомобіль зловмисника, який він використовував у своїй злочинній діяльності.

Виявлені психотропні речовини скеровано на проведення експертних досліджень, а їх орієнтовна вартість за цінами «чорного» ринку становить 6 мільйонів гривень.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Красноградський районний суд Харківської області обрав йому запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

За вчинене затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Красноградська окружна прокуратура Харківської області.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України