На Чернігівщині судитимуть ОЗГ, яка продавала жінок у сексуальне рабство

Відділ боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно із слідчим управлінням ГУНП, під процесуальним керівництвом прокуратури області здобули докази діяльності злочинного угрупування з транснаціональними зв’язками. Поліцейські затримали організатора та чотирьох учасників організованої злочинної групи.

Зловмисники спеціалізувалися на «працевлаштуванні» жінок у борделі Німеччини. За кожну жінку зловмисники планували отримувати по 1000 євро одразу, а потім – половину її заробітку.

У ході досудового розслідування слідчі встановили організатора злочинного угруповання — громадянина однієї з Балканських країн. Перебуваючи на території України, іноземець вступив у злочинну змову з жителькою Чернігова. Разом вони вербували та переправляли молодих жінок через державний кордон України для сексуальної експлуатації в борделях Європейського Союзу. Загалом до складу угруповання входили п’ятеро осіб.

Правоохоронці встановили особи 4 потерпілих жінок – усі вони мешканці Чернігівської області, які потрапили у складні життєві обставини.

Правоохоронці декілька місяців документували діяльність злочинної групи, готуючи операцію із затримання. 4 березня фігуранти були затримані при спробі вивезти жінок за кордон.

Вже встановлено, що організатор злочинного бізнесу перебував у розшуку за підробку документів і шахрайство, він встиг відбути термін покарання у Молдові за злочини у сфері нелегальної міграції.

21 серпня організатору злочинної групи та громадянці України слідчий повідомив про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми) та статті 28 Кримінального кодексу України (Вчинення кримінального правопорушення організованою групою) як злочини, скоєні в складі організованої злочинної групи. Закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

31 серпня справа направлена до суду.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області