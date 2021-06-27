На Чернігівщині в пожежі загинуло молоде подружжя

У Чернігівській області в пожежі загинула молода сімейна пара 1994 по 1997 років народження. У них залишилося двоє дітей.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в регіоні, НП трапилася пізно ввечері 26 червня в селі Рудівка Сухополв’янської територіальної громади. Виклик про пожежу надійшов о 22:33 і тільки о 23:20 пожежу було локалізовано, а о 01:05 остаточно ліквідовано.

«На момент прибуття будинок був охоплений вогнем, а дах упав всередину будівлі», – повідомили рятувальники.

Встановлено, що чоловік та жінка були вдома самі. Напередодні вони віддали дітей родичам погостювати. Рятувальники відзначили, що ймовірною причиною пожеж стало коротке замикання електромережі.

На місці пожежі працювали чотири особи особового складу та одна одиниця спеціальної техніки. // OBOZREVATEL