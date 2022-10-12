Викрито корупцію у ДП «Укрбурштин»

12 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили колишньому директору ДП «Укрбурштин» та двом його співучасникам про підозру у вчиненні корупційних злочинів та підробці документів, що призвели до замаху на заволодіння коштами підприємства.

Дії учасників корупційної схеми кваліфікували таким чином:

директор ДП «Укрбурштин»* – ч. 2 ст. 15, ч. 4, ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 366 КК України;

фізична особа (організатор корупційної схеми) – ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК; ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України;

директорка ТОВ – ч. 2 ст. 15, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

* посада вказана на момент вчинення злочину

У вересні 2020 року дочірнє підприємство «Укрбурштин», засновником якого є «Державна акціонерна компанія «Українські поліметали» (100% акцій належать державі), уклало договір відповідального зберігання науково-технічної документації вартістю 58,764 млн грн, власником якої нібито було ТОВ.

Насправді ж, як з’ясували детективи, ніякої документації не існувало – документи підробили. Надалі директор ДП інсценував їхнє викрадення, заявивши про це в поліцію. У такий спосіб в «Укрбурштину» утворився борг перед ТОВ на понад 59 млн грн.

Після цього співучасники злочину з метою стягнення боргу ініціювали відкриття справи про банкрутство «Укрбурштину», щоб згодом стягнути кошти через відповідну процедуру.

Організатором цієї корупційної схеми слідство вважає фізичну особу, яка мала вплив на директора ДП. Ця особа розробила план заволодіння коштами «Укрбурштину», розподілила ролі між іншими учасниками злочину та поетапно давала вказівки про укладення нікчемних правочинів та перерахунок коштів за фактично ненадані послуги на рахунки підконтрольних йому суб’єктів господарювання.

Справа про банкрутство ДП «Укрбурштин» перебуває у Господарському суді м. Києва, однак, наразі не розглянута. І хоча підозрювані фізично не одержали кошти ДП, вони виконали всі дії, які вважали за необхідне для цього. Що й дозволило слідству інкримінувати їм організацію закінченого замаху на заволодіння майном ДП «Укрбурштин».

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково

ДП «Укрбурштин» володіє спецдозволом на користування надрами на геологічне вивчення надр, зокрема й дослідно-промислову розробку ділянки Олексіївка з видобутку бурштину (Рівненська область, загальною площею понад 1000 га).

НАБУ