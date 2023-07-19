Шахраї за допомогою штучного інтелекту імітують голоси близьких людей у біді – CBS News

Штучний інтелект робить телефонне шахрайство більш витонченим — і правдоподібнішим.

Нині шахраї використовують цю технологію для відтворення голосів. Про це пише CBS News, передає УНН.

Тривожна тенденція збільшує випадки шахрайства. Лише за минулий рік американці втратили майже 9 мільярдів доларів через шахрайство – за даними Федеральної торгової комісії, за два останні роки це зростання склало понад 150%.

Шахраї генерують за допомогою комп’ютера і штучного інтелекту потрібний голос і обкрадають людей.

Одна із жертв — мати 15-річної дівчини Дженніфер ДеСтефано. Зловмисники підробили голос її доньки, яка нібито казала, що її схопили бандити.

«Мамо, ці погані люди викрали мене. Допоможи мені, допоможи мені, допоможи мені», — сказала ДеСтефано по телефону.

Але її дочка була в безпеці у своєму ліжку саме в цей час.

Експерти з кібербезпеки кажуть, що звичайне програмне забезпечення може відтворити голос людини лише через 10 хвилин його вивчення.

Щоб захиститися від шахрайства з клонуванням голосу, варто використовувати систему «кодового слова» і завжди передзвонювати людині, щоб перевірити справжність дзвінка.

Крім того, можна зробити облікові записи соціальних мереж приватними, оскільки загальнодоступну інформацію можна легко використати проти окремих осіб.