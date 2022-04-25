На Чернігівщині внаслідок вибуху загинув підліток

Співробітники Ніжинського районного відділу поліції розслідують кримінальне провадження за фактом смерті 15-річного мешканця Бахмача, який загинув внаслідок вибуху невідомого предмета.

Сьогодні близько 13-ї години до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні госпіталізовано тяжко травмованого підлітка. Попередньо, у нього в руках спрацював невідомий вибуховий пристрій. За кілька годин хлопець помер від отриманих тілесних ушкоджень.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Ніжинського районного відділу поліції.

За цим фактом слідчий поліції відкрив провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Нині поліцейські встановлюють походження боєприпаса та як він опинився у неповнолітнього. Призначені необхідні експертні дослідження.

Досудове розслідування триває.

Поліція Чернігівщини нагадує громадянам: категорично заборонено наближатися до підозрілих предметів, боєприпасів чи снарядів, торкатися, пересувати їх або брати до рук. Не намагайтеся розібрати вибухонебезпечні предмети або пристрої. Не приносьте їх додому!

Поліція закликає громадян розповідати дітям про правила поводження з вибухонебезпечними предметами.

Поліція Чернігівської області