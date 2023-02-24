На Чернігівщині арештовано нерухоме майно підприємств РФ на суму понад ₴1 млрд. 37 млн.

За клопотаннями прокурорів Чернігівської обласної прокуратури арештовано та готується до передачі в управління АРМА нерухоме майно, що належало бенефіціарному власнику взаємопов’язаних юридичних осіб, який є громадянином Російської Федерації. Орієнтовна вартість цього майна становить понад 1 млрд 37 млн грн.

За даними слідства, протягом 2021-2022 років приватні товариства, засновником яких був представник країни-агресора, здійснювали придбання волокон у Республіці Білорусь та займалися постачанням тканин російським та білоруським організаціям і підприємствам.

При цьому, громадянин Росії володіє та контролює господарську діяльність групи компаній, яка виконує російські державні контракти з постачання військового одягу і спорядження армії РФ та її силових відомств.

Частину прибутків особа перераховувала на російські рахунки і використовувала для організації діяльності групи компаній, тим самим фінансуючи дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Управління СБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури