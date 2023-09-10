Суд надав дозвіл на заочне розслідування щодо Рената Кузьміна

8 вересня за клопотанням ДБР суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно колишнього нардепа Рената Кузьміна.

Наразі нардеп підозрюється у державній зраді.

У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення рф розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. Підозрюваного оголошено в розшук.

За матеріалами ДБР Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

ДБР