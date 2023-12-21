На Чернігівщині члени ОЗГ вимагали віддати неіснуючі борги

Слідчі обласної поліції задокументували 11 фактів вимагання грошей у мешканців Чернігова та повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочинів у складі організованого злочинного угруповання в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, до поліції надійшли звернення мешканців Чернігова про те, що невідомі чоловіки вимагають у них гроші під приводом погашення неіснуючого боргу. Заявники зазначили, що вимагачі застосовували до них фізичне насильство та психологічний тиск.

Поліцейські негайно спланували операцію затримання вимагачів. Вона була реалізована оперативниками карного розшуку поліції Чернігівщини спільно з СБУ під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури. Правоохоронці встановили місця перебування зловмисників та провели їх одночасне затримання в різних містах України. Ними виявилися троє учасників організованої злочинної групи, які залучали до своєї протиправної діяльності інших осіб.

Слідчий слідчого управління поліції Чернігівської області повідомив фігурантам про підозру у вчиненні вимагань у складі організованої злочинної групи в умовах воєнного стану (за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України). Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області