На Харківщині в результаті вибуху гранати загинув чоловік

Ще один чоловік отримав поранення.

У Харківській області 33-річний місцевий мешканець загинув при необережному поводженні з гранатою. Крім того, отримав поранення 35-річний чоловік.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Попередньо встановлено, що двоє чоловіків знайшли чотири ручні гранати РГО, які перенесли в автомобіль “ВАЗ 2107”. Боєприпаси здетонували”, – повідомили в поліції.

Трагедія сталась неподалік с. Григорівка Барвінківської територіальної громади Ізюмського району.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою “нещасний випадок”.

Нагадаємо, в Одеської області чоловік у військовій формі підірвав гранату в автомобілі. Внаслідок вибуху одна людина поранена. // LB.ua