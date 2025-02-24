У кількох областях припинено спроби підкупу поліцейських

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими регіональних підрозділів викрили декілька випадків пропозиції неправомірної вигоди поліцейським. Зловмисники намагалися підкупити правоохоронців, щоб уникнути складання протоколів, повернути вилучені транспортні засоби, безперешкодно вести незаконний бізнес та ухилитися від кримінальної відповідальності.

У Закарпатській області 32-річний іноземець намагався підкупити начальника сектору дізнання одного з райуправління поліції. Він запропонував 1000 доларів неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження та повернення вилученого автомобіля. Правоохоронці затримали чоловіка під час передачі грошей.

На Львівщині 2000 доларів через посередницю пропонував хабар місцевий бізнесмен посадовцю міграційної поліції області. За ці гроші він хотів домовитись з правоохоронцем про безперешкодну роботу двох масажних салонів у місті. Оперативники ДВБ завадили йому.

Вирішити питання з посадовцем одного з відділень поліції Кіровоградщини спробував 34-річний чоловік. За гроші він просив не притягувати до відповідальності його родичів, які без водійських посвідчень керували авто. Оперативники внутрішньої безпеки задокументували факт передачі неправомірної вигоди поліцейському та затримали фігуранта.

А от у Миколаєві за 20 тисяч гривень чоловік хотів відкупитися від кримінальної відповідальності за незаконні оборудки з наркотиками. Для цього спробував укласти «угоду» з начальником сектору дізнання одного з відділень поліції. При передачі грошей у службовому кабінеті старшого лейтенанта поліції фігуранта було затримано в процесуальному порядку.

Мешканець Прикарпаття – ділок, який займався незаконною порубкою дерев та їх збутом, надав заступнику начальника одного з райвідділів поліції 500 доларів хабаря. В обмін на гроші бажав безперешкодно перевозити деревину без належних документів. Його затримали «на гарячому».

Наразі всім фігурантам вручено підозри за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу.

Подальша їх доля вирішиться у суді.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська, Миколаївська, Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська обласні прокуратури.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України