Начальниця відділу міграційної служби на Львівщині за хабарі прискорювала оформлення закордонних паспортів

У місцевого мешканця посадовиця вимагала 8 000 грн неправомірної вигоди. За таку суму обіцяла прискорити виготовлення та отримання закордонних паспортів на ім’я кількох осіб.

Викрили неправомірні дії начальниці відділу оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області. Спільно зі слідчими обласної поліції учора, 28 липня, зловмисницю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця затримання вилучили 8 000 грн.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовиці ГУ ДМС у Львівській області про підозру. Її дії кваліфікують за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура.

За вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України