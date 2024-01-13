На Чернігівщині члени ОЗГ заволоділи наркотичними засобами на суму понад ₴7 мільйонів

Слідчі слідчого управління поліції Чернігівщини під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури оголосили про підозру членам організованої злочинної групи, які у шахрайський спосіб налагодили схему незаконного заволодіння наркотичними засобами на території Чернігівської, Сумської та Київської областей.

Нагадаємо, в липні 2023 року оперативники Управління по боротьбі з наркозлочинністю та управління карного розшуку спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції в Чернігівській області викрили міжрегіональну організовану злочинну групу, пов’язану із незаконним заволодінням наркотичними засобами та психотропними речовинами шляхом шахрайства.

Так, встановлено, що з початку квітня 2022 року мешканець м. Київ розробив схему незаконного заволодіння наркотичними засобами та психотропними речовинами на території Київської, Сумської та Чернігівської областей. Для подальшої їх реалізації він залучив інших учасників – своїх знайомих з Києва та Шостки Сумської області.

Учасники групи використовували фіктивні підприємства, які мали ліцензії на ведення медичної практики із замісної терапії для наркозалежних та, в результаті цього, отримували оригінальні бланки рецептів. В подальшому зловмисники заповнювали отримані рецептурні бланки від імені неіснуючого лікаря на підставних осіб, без ведення медичної документації, та набували право на придбання наркотичних засобів, зокрема, «метадону».

Підроблені рецепти учасники організованої групи отоварювали в аптеках на території Чернігівської, Сумської та Київської областей. Отримані шляхом шахрайства медичні препарати, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини, зловмисники продавали наркозалежним. Отриманий прибуток організатор розподіляв між усіма членами злочинної оборудки.

За період злочинної діяльності учасники організованої групи підробили понад 2 800 рецептів та отоварили за ними медичні препарати, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, вартість яких за цінами «чорного ринку» складає понад 7 мільйонів гривень.

Поліцейські задокументували понад 500 фактів незаконного заволодіння наркотичними засобами та психотропними речовинами шляхом шахрайства та незаконного підроблення та використання документів, які дають право на отримання наркотичних засобів і психотропних речовин.

Наразі чотирьом зловмисникам, які були задіяні в злочинній схемі, повідомлено про підозри у скоєнні злочинів у складі організованої злочинної групи:

– за ч. 3 ст. 308 Кримінального кодексу України (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства, якщо воно вчинені в особливо великих розмірах, або організованою групою);

– ч. 3 ст. 28 Кримінального кодексу України та ч. 2 ст. 318 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, вчинене організованою групою);

– ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, вчинене групою осіб).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області