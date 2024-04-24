На Чернігівщині до 11 років позбавлення волі засуджено двох російських окупантів, які катували та жорстоко поводились з цивільним

Поліція завершила досудове розслідування та скерували до суду провадження, щодо двох російських військовослужбовців, які 6 березня 2022 року затримали цивільного місцевого мешканця у селі Слобода Чернігівського району. Чоловіка тяжко побили та погрожували спалити живцем.

Правоохоронці з’ясували, що військовослужбовці рф силоміць затягнули цивільного чоловіка до приміщення магазину. Там його били та тортурами намагалися вивідати інформацію про можливу співпрацю з військовослужбовцями Збройних сил України та дізнатися їх місце дислокації на території села.

Слідчі спеціалізованого відділу Головного управління Нацполіції у Чернігівській області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. (жорстоке поводження з цивільним населенням). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Чернігівський районний суд виніс рішення засудити російських військових до 11 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області