Минцифры подготовило подборку проверенных онлайн-сервисов для эвакуации

Министерство цифровой трансформации Украины подготовило подборку онлайн-сервисов, которые помогут найти путь для эвакуации.

С тех пор, как Россия развернула масштабные военные действия в Украине, свой дом покинули более 2 миллионов украинцев, сообщили в ООН.

Однако, до сих пор во многих уголках страны, где враг пытается оккупировать землю, украинцы не могут безопасно эвакуироваться.

Собрали подборку сервисов, которые помогут безопасно выехать и найти помощь в пути:

— пассажирские перевозки во время войны от Укрзализныци. Информация по маршрутам обновляется ежедневно: https://uz-vezemo.com/

— На сайте Ukraine Now можно найти помощь за границей: трансфер и жилье. Иностранные волонтеры могут предложить на сайте свою помощь в любом направлении: https://www.ukrainenow.org/

— Нам по дороге бот, который поможет украинцам с автомобилями и украинцам, которым нечем ехать, находить друг друга: https://t.me/nampodorozi_bot

— Чат поддержки тех, кто выезжает из Украины и нуждается в помощи: https://t.me/huiiivoiiine

— В Telegram-канале SafeHomeUA публикуют сообщения от волонтеров и бизнесов, готовых предоставить убежища, гуманитарную помощь и услуги водителя: https://t.me/safeplaceua

Источник: zagorodna.com

internetua.com