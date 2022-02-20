Внаслідок обстрілу у Щасті бойовиками знищено українську вантажівку СЦКК

Вантажівка перебувала на мосту КПВВ.

Окупанти на Донбасі обстріляли КПВВ у підконтрольному Україні Щасті Луганської області. Внаслідок обстрілу знищено вантажне авто Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Про це повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

«Горить український ЗіЛ-131 «білих шоломів», спостерігачів СГ СЦКК «ЩАСТЯ», знаходився на мосту КПВВ, знищений у результаті обстрілу», — інформує Цаплієнко у Telegram.