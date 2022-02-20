Внаслідок обстрілу у Щасті бойовиками знищено українську вантажівку СЦКК
Вантажівка перебувала на мосту КПВВ.
Окупанти на Донбасі обстріляли КПВВ у підконтрольному Україні Щасті Луганської області. Внаслідок обстрілу знищено вантажне авто Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).
Про це повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
«Горить український ЗіЛ-131 «білих шоломів», спостерігачів СГ СЦКК «ЩАСТЯ», знаходився на мосту КПВВ, знищений у результаті обстрілу», — інформує Цаплієнко у Telegram.
Нагадаємо, від початку доби станом на 17 годину в зоні бойових дій на сході України з боку російських збройних формувань зафіксовано 53 порушення, 50 з яких — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. // LB.ua