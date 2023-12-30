Правоохоронці пояснили, що чекає на порушників комендантської години в Новий рік

Комендантську годину скасовувати не будуть, а поліція посилить заходи безпеки по всій країні.

Правоохоронці затримуватимуть порушників комендантської години новорічної ночі. Про це повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в ефірі національного телемарафону.

За словами Серединського, комендантську годину скасовувати не будуть, а поліція посилить заходи безпеки по всій країні – вони стосуватимуться масового перебування громадян у громадських місцях.

Він нагадав про заборону використання будь-якої піротехніки.

Серединський зазначив, що близько 30 тисяч поліцейських забезпечуватимуть порядок на Новий рік.

Представник Нацполу заявив, що порушників комендантської години доправлятимуть до відділків поліції.

«Щоб встановити, що сталося в житті кожного громадянина, який свідомо пішов з порушенням комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування», – резюмував правоохоронець.

Зазначимо, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. «За» проголосували 233 депутати. // Главком