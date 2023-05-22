Повідомлено про підозру прокремлівському тіктокеру, який влаштовував провокації у Києво-Печерській лаврі

Служба безпеки нейтралізувала у Києві підривну діяльність ще одного проросійського блогера, який поширював наративи Кремля.

Зловмисником виявився 46-річний мешканець столиці. На власній сторінці у соцмережі TikTok він розміщував дописи, в яких заперечував збройну агресію рф і дискредитував військово-політичне керівництво України.

Також фігурант брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня поточного року.

Тоді він публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців.

Крім того, він безпідставно звинувачував українських захисників у розв’язанні війни.

Під час обшуку за адресою проживання зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Служба безпеки України