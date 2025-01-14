На Чернігівщині підприємець підозрюється у привласненні ₴1,8 млн. на капремонті дороги

За процесуального керівництва Козелецької окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому підприємцю у службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що між Іванівською сільською радою та підприємцем укладено договір про виконання капітального ремонту дорожнього покриття в одному з сіл громади. Прагнучи привласнити грошові кошти під час виконання ремонту дороги, чоловік вніс до акта приймання виконаних будівельних робіт й довідки завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт та витрати.

На підставі складених, підписаних та виданих підозрюваним офіційних документів, на його рахунок Іванівською сільською радою перераховано 2,8 млн грн, з яких понад 1,8 млн грн за роботи і матеріалим, які не підлягали прийманню і потребували необхідної доробки через їх невідповідність чинним нормам і стандартам у галузі будівництва та проектно-кошторисній документації.

Привласнивши грошові кошти, зловмисник завдав Іванівській сільській територіальній громаді матеріальну шкоду на вказану суму.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури