Оголошено про підозру членам злочинного угруповання, які організували постачання наркотиків ув’язненим

Організував таку злочинну діяльність 26-річний житель Одеси, який на Вінниччини відбуває покарання за умисне вбивство. У місця позбавлення волі наркотики зловмисники отримували від спільників, які перебували на волі, та збували засудженим.

За словами начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області Євгена Кронівця, підозрювані, які відбували покарання у Вінницькій виправній колонії за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, наркотичні речовини отримували від спільників у посилках та шляхом перекидання через паркан режимного об’єкта.

У серпні минулого року під час проведення обшуків у камерах засуджених поліцейські вилучили наркотичні речовини, мобільні телефони, чорнові записи, сім-картки, гроші та інші докази їх злочинної діяльності.

Злочинну діяльність злочинного угруповання слідчі документували під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, підтримки співробітників Вінницької виправної колонії та оперативного супроводу УСБУ.

12 січня організатору та двом його спільникам оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів організованою групою) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правова кваліфікація діям іншим учасникам угруповання буде надана після проведення всіх необхідних процесуальних дій.

Відділ комунікації поліції Вінницької області