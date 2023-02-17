У незаконній реєстрації злітної смуги у приватну власність підозрюють колишнього держреєстратора

За процесуального керівництва прокурорів Жовківської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому державному реєстратору у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (ч. 1 ст. 362 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучи державним реєстратором, за відсутності відповідних правовстановлюючих документів вніс до Державного реєстру речових прав зміни щодо права власності на об’єкт нерухомого майна. Таким чином він незаконно зареєстрував право приватної власності на злітну смугу за третіми особами.

Внаслідок цього з державної комунальної власності фактично вибув колишній аеродром, що знаходиться в одному із сіл Львівського району.

За клопотанням прокурора на незаконно приватизований об’єкт судом накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури