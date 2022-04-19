У Лисичанську чоловік кинув гранату в поліцейських: один загинув, ще двоє поранені

У Лисичанську на Луганщині під час вилучення гранати у чоловіка, останній кинув вибуховий пристрій у бік поліцейських. У результаті смертельне поранення отримав оперуповноважений Сєвєродонецького районного управління поліції.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Інцидент стався 18 квітня в Лисичанську. Під час вилучення представниками територіальної оборони спільно зі співробітниками ГУ НП в Луганській області гранати у громадянина України 1980 року народження, останній кинув вибуховий пристрій у бік поліцейських, після чого заволодів службовим автоматом.

У результаті смертельне поранення отримав оперуповноважений Сєвєродонецького районного управління поліції. Ще двоє поліцейських поранені. У першого – множинні осколкові пошкодження лівої руки. У другого – вогнепальне осколкове поранення обличчя, повідомив Гайдай.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання чоловіка.