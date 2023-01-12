На Чернігівщині судитимуть подружжя, яке пітримало збройну агресію РФ проти України
Чернігівською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох мешканців Бориспільського району Київської області за вчинення умисних дій, спрямованих на виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, а також глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).
За даними слідства, чоловік та жінка, використовуючи інтернет-месенджери, поширювали матеріали, у яких виправдовували та прославляли злочинні дії російських військ. У дописах йшлося про те, що метою російського вторгнення є боротьба зі злом та нацизмом, а захоплення територій Донбасу окупантами є перемогою.
Висновками судових лінгвістичних експертиз підтверджено наявність в опублікованих матеріалах виправдовування дій країни-агресора та глорифікації – вираження прихильності до військових РФ.
Досудове розслідування за вказаними фактами проводилося слідчим відділом УСБУ в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Чернігівської обласної прокуратуриTweet