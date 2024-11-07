На Чернігівщині затримали на хабарі посадовця виконавчої служби

Затриманий за хабарі чиновник виконавчої служби обіцяв закрити виконавче провадження та видалити водія-далекобійника з реєстру боржників, задля подальшого вільного виїзду закордон.

Слідчі слідчого управління поліції Чернігівщини за оперативного супроводу СБУ та під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури задокументували злочинну діяльність 33-річного чиновника виконавчої служби.

Слідство встановило, що підозрюваний систематично вимагав хабарі за «допомогу» у закритті виконавчих проваджень. Так, зловмисник здійснював виконавче провадження щодо чоловіка, який мав заборгованість та перебував у реєстрі боржників. Цей чоловік повідомив посадовцю, що працює водієм вантажного автомобіля і здійснює міжнародні перевезення, тому потребує вільного виїзду за межі України. Після отримання цієї інформації, чиновник став систематично вимагати хабарі у водія вантажівки. Посадовець за хабар обіцяв закрити провадження, видалити чоловіка з реєстру боржників задля його подальшого безперешкодного виїзду закордон.

Реалізуючи свій протиправний умисел, державний виконавець висунув вимогу надавати йому кошти за вільний виїзд за межі України з тимчасовим зняттям заборони у виконавчому провадженні.

5 листопада поліцейські затримали чиновника у порядку статті 208 КПК під час отримання ним чергової неправомірної вигоди у сумі 18 тисяч гривень.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди), що карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області