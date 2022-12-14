На Чернігівщині затримали підозрюваного у вбивстві односельця

Співробітники Чернігівського районного управління поліції впродовж кількох годин встановили підозрюваного у вбивстві мешканця одного з сіл району.

Вчора до поліції надійшло повідомлення від фельдшера екстреної медичної допомоги, що в будинку одного з сіл Чернігівського району виявлено тіло місцевого мешканця з вогнепальним пораненням голови.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції.

В ході першочергових заходів правоохоронці встановили, що до вбивства чоловіка причетний 59-річний місцевий мешканець.

З місця скоєння злочину вилучено низку речових доказів та знаряддя вбивства.

Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчий відкрив провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – вбивство, що карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області