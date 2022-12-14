На Чернігівщині затримали підозрюваного у вбивстві односельця
Співробітники Чернігівського районного управління поліції впродовж кількох годин встановили підозрюваного у вбивстві мешканця одного з сіл району.
Вчора до поліції надійшло повідомлення від фельдшера екстреної медичної допомоги, що в будинку одного з сіл Чернігівського району виявлено тіло місцевого мешканця з вогнепальним пораненням голови.
На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та оперативники кримінальної поліції.
В ході першочергових заходів правоохоронці встановили, що до вбивства чоловіка причетний 59-річний місцевий мешканець.
З місця скоєння злочину вилучено низку речових доказів та знаряддя вбивства.
Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчий відкрив провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – вбивство, що карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Триває досудове розслідування.
ГУ Національної поліції в Чернігівській областіTweet