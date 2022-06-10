На Чуднівщині поліцейські викрили чоловіка у низці крадіжок

Оперативники кримінальної поліції встановили причетність 37-річного жителя місцевої громади до викрадення чужого майна. Поліцейські вилучили належні потерпілим речі. Нині тривають досудові розслідування.

До відділення поліції у м. Чуднові надійшло кілька звернень жителів смт Вакуленчука про крадіжки. Так, наприкінці травня з підсобного приміщення, що належить 85-річному пенсіонеру, зникла електрична пила. Невідомий ймовірно потрапив усередину вночі, пошкодивши вікно. А у 69-річного та 53-річної жителів селища були викрадені велосипеди.

Поліцейські провели низку розшукових заходів, у тому числі й перевірили осіб, схильних до вчинення подібних правопорушень. У результаті обґрунтовано запідозрили у причетності до крадіжок 37-річного жителя смт Великих Коровинців. Чоловік раніше неодноразово вчиняв майнові злочини та був засуджений за такі діяння.

Правоохоронці вилучили у нього чуже майно. Нині у рамках розпочатих кримінальних проваджень триває з’ясування всіх обставин події.

Зважаючи, що крадіжки були вчинені в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України), чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області