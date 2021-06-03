На Днепропетровщине будут судить контрактника, который убил знакомую и сослуживца 

На Днепропетровщине по обвинению в убийствах и кражах предстанет перед судом старший солдат-контрактник.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Как установило следствие, в феврале этого года в Днепре военнослужащий, поссорившись с женщиной, стал душить ее и утопил в ванной. Убийство произошло в квартире жертвы. После этого солдат забрал мобильный телефон погибшей, а позже — вернулся в воинскую часть.

11 февраля солдат совершил еще одно преступление — задушил сослуживца, вместе с которым несколько месяцев в свободное от службы время ремонтировал квартиру другого военного. Недовольный тем, что напарник не отдал ему часть денег, он задушил товарища электрическим проводом. После этого при помощи мобильных приложений на телефоне погибшего мужчина перевел на свой счет более 9 тысяч гривен.

Военнослужащего обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, обвинительный акт уже направлен в суд.