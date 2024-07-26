Одесит спалив авто сусіда через сварку: зловмисника затримали «по гарячих слідах»

22 липня ввечері між чоловіками виник конфлікт, а вже наступного ранку один з них вирішив помститися. За скоєне порушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про те, що на вулиці Чорноморській палає автомобіль, поліцейським близько четвертої години повідомили рятувальники.

49-річний власник транспортного засобу дізнався про скоєне, вже після ліквідації пожежі, яка, на жаль, вщент знищила його позашляховик «Suzuki».

В ході першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний саме 47-річний сусід потерпілого.

Слідчі попередньо встановили, що напередодні ввечері, у дворі будинку між чоловіками виник словесний конфлікт. Молодший за віком громадянин висловлював своє обурення та невдоволення щодо татуювань на тілі сусіда. Після сварки він пішов додому, а близько о пів на четверту ранку вирішив помститися сусіду, спаливши його транспортний засіб. Зловмисник облив заздалегідь підготовлений матрац легкозаймистою речовиною, підпалив його і кинув під автівку.

Сума завданих власнику авто збитків буде встановлена в ході слідства за результатами проведених експертиз. Під час огляду місця події поліцейські вилучили деякі речові докази, які скерували на експертні дослідження.

Слідчі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 затримали зловмисника в процесуальному порядку та під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури м. Одеси повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Згідно із чинним законодавством йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Одеське районне управління поліції №1