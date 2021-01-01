На Днепропетровщине хозяйка убила гостя одним ударом кулака

В Днепропетровской области женщина убила своего гостя, с которым распивала спиртные напитки, одним ударом рукой.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Происшествие произошло поздно вечером 29 декабря в селе Новожитомир Криворожского района, в одном из частных домов по улице Центральной. По имеющейся информации, 30-летняя женщина, находясь в своем доме по месту жительства, нанесла удар рукой в шею своему гостю во время застолья. От удара 42-летний мужчина упал на пол и умер.

Женщину, нанесшую смертельный удар мужчине, полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Все обстоятельства и детали произошедшего убийства будут устанавливать правоохранители.