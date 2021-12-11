На Днепропетровщине мужчина застрелил соседа и скрылся

В Верхнеднепровском районе Днепропетровской области застрелили мужчину.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

В селе Тарасовка между мужчинами возник конфликт, причина которого неизвестна. В ходе ссоры один из мужчин выстрелил в своего соседа из ружья. После этого он сел в автомобиль и скрылся. Сейчас убийцу ищет полиция, объявлен план «сирена».

Мужчина уехал на автомобиле Skoda Fabia серого цвета на госномерах АЕ5634КС.