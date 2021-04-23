На Днепропетровщине осужден мужчина, который зарубил топором приятеля

В Днепропетровской области суд вынес приговор 27-летнему мужчине, который убил своего приятеля топором: убийце присудили 7 с половиной лет лишения свободы.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

Убийство произошло в январе 2020 года в пгт Юрьевка. Двое приятелей в состоянии алкогольного опьянения находились возле жилого дома и между ними возникла ссора, в результате которой один из них нанес другому не менее двух ударов топором по голове. После этого мужчина, ударивший топором приятеля, скрылся с места преступления, а пострадавший умер от полученных травм. Впоследствии сбежавшего задержали и судили.

Свою вину подсудимый признал полностью. Приговором Павлоградского горрайонного суда 27-летнего гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Ему присудили 7,5 лет лишения свободы.