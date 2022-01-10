На Днепропетровщине пенсионера задушили и ограбили

8 января в Покрове Днепропетровской области двое мужчин и женщина через окно проникли в дом к 76-летнему мужчине, избили и задушили пенсионера полотенцем, после чего ограбили.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники и сайт ГУНП.

Грабителей спугнула женщина, которая пришла проведать мужчину. Злоумышленники повалили горожанку и отобрали у неё серебряную цепочку, после чего скрылись.

Подозреваемых уже задержали, ими оказались двое мужчин 34-х и 36-ти лет, а также 22-летняя женщина. Накраденное убийцы сдали в ломбард, а деньги убитого нашли у одного из мужчин.

Всем троим сообщили о подозрении, если их вину докажут – злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы или же пожизненное заключение.