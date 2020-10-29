На Днепропетровщине школьник с подельником выбили дверь в дом, жестоко избили и ограбили хозяина

В Покрове Днепропетровской области двое мужчин, среди которых школьник, проникли в дом и ограбили хозяина.

Сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел вчера, 28 октября. В этот день в полицию поступило сообщение от 61-летнего жителя города Покрова о том, что около 8 часов утра в его дом проникли двое неизвестных. Злоумышленники выбили дверь, стащили с дивана пенсионера, повалили на пол и жестоко избили палкой. Затем преступники отобрали телевизор, ТВ-тюнер, электрический вентилятор и тонометр.

Правоохранителям удалось установить личность одного из причастных к совершению преступления. Им оказался 16-летний местный житель. В отношении подельника проводятся оперативно-розыскные мероприятия.