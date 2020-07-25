На Дніпропетровщині чоловік побив поліцейського

Вчора вранці під час перевірки дотримання умов карантину в одному із закладів Кирилівки, один з відвідувачів побив співробітника патрульної поліції.

Внаслідок завданих побоїв офіцеру довелося звертатися за медичною допомогою.

У поліції встановили особу нападника. Ним виявився 22-річний житель Дніпра.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 КК України (Погроза або насильство по відношенню до співробітника правоохоронних органів). Подібне порушення загрожує агресору обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років. // Вартові еспресо