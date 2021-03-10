На Дніпропетровщині чоловіка затримали за спробу підкупу працівника поліції

Бажаючи уникнути кримінальної відповідальності, 46-річний чоловік спробував підкупити начальника одного з відділень поліції. За закриття провадження він запропонував правоохоронцю 1000 доларів США. Зловмисника затримано у службовому кабінеті посадовця поліції.

До Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся начальник одного з відділень поліції Криворізького районного управління поліції Дніпропетровської області та повідомив про пропозицію йому неправомірної вигоди.

46-річний мешканець Дніпропетровщини — фігурант кримінального провадження — спробував вирішити «проблему» шляхом підкупу посадовця поліції. За уникнення покарання він запропонував 1000 доларів США.

За процесуального керівництва Криворізької місцевої прокуратури №3 оперативники внутрішньої безпеки поліції та слідчі поліції Кривого Рогу, затримали хабародавця у службовому кабінеті посадовця поліції під час передачі йому обіцяної суми «відкупних» — 1000 доларів США. Гроші вилучено.

Чоловікові готується вручення підозри за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Наразі його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України