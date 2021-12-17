На Дніпропетровщині голову ГО викрито в організації схеми вимагання хабарів за незвернення до правоохоронців

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури голові однієї з громадських організацій повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368-3 КК України).

За даними слідства, підозрюваний організував схему вимагання від підприємців хабарів. Прикриваючись боротьбою з корупцією, чоловік перевіряв у державних реєстрах їх дозвільні документи на бізнес, а у разі виявлення порушень, пропонував за грошову винагороду не звертатися до правоохоронців.

У грудні 2021 року він вимагав від власника автозаправних станцій 5000 доларів США за невтручання в бізнес та сприяння у закритті кримінальних проваджень, розпочатих за його заявою.

Під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 70 тис грн голову ГО затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управлінням Служби безпеки України в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора