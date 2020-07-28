На Дніпропетровщині керівника відділу ОТГ затримали на хабарі у 32 000 доларів

Кошти посадовець вимагав за вирішення земельних питань: за кожен виділений гектар для ведення селянського господарства йому мали сплатити 1 000 доларів США.

Сьогодні, 28 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі обласної поліції спільно з прокуратурою затримали начальника відділу земельних відносин однієї з об’єднаних територіальних громад (ОТГ) області на одержанні неправомірної вигоди.

За результатами проведених слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили, що для отримання у власність земельних ділянок для ведення селянського господарства громадянин звернувся до ОТГ. Керівник профільного відділу пообіцяв задовольнити його звернення, але для безперешкодного вирішення питання необхідно заплатити певний «внесок» – за один гектар землі 1 000 доларів США.

Під час проведення розрахунків керівника відділу ОТГ затримали. З його автомобіля правоохоронці вилучили 32 000 доларів США одержаної неправомірної вигоди.

Посадовця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

За вимагання та отримання неправомірної вигоди зловмиснику може загрожувати кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадуємо, 27 липня у Хмельницькому на хабарі у 5 000 доларів США поліція затримала керівника відділу обласного управління ДФС, а на Закарпатті — з 600 доларів США прикордонника.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України